РИАМО - 16 июн. По 20 июля в Подмосковье ввели ограничения на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с количеством участников более 50 человек. Это следует из постановления, подписанного губернатором региона Андреем Воробьевым.

В зданиях и помещениях мероприятия с очным присутствием зрителей возможны только в том случае, если организатор обеспечивает соблюдение социальной дистанции 1,5 м, вход на мероприятие проходит только по билетам с указанием места.

Также установлено предельное количество зрителей на мероприятиях – 1,5 тыс. человек.

Число зрителей может быть повышено на 20% для вакцинированных посетителей мероприятий при наличии у них действующего сертификата о вакцинации от Covid-19 в случае, если организатор обеспечит контроль наличия данных документов.

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