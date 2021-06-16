РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Пассажирам общественного транспорта в поселке Нахабино подмосковного Красногорска напомнили о необходимости ношения защитных масок, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили в Нахабине. Сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области, администрации Красногорска и волонтеры округа проверили ношение средств индивидуальной защиты на территории МЦД-2 Нахабино и в маршрутном такси.

В ходе профилактического рейда пассажирам напомнили о необходимости исполнения методических рекомендаций главного санитарного врача России.

Постановлением губернатора Московской области из-за роста заболеваемости коронавирусом отменены массовые мероприятия до 15 июля и усилен контроль за ношением средств индивидуальной защиты.

«Уважаемые красногорцы, просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Самый надежный способ защитить себя и своих близких от Covid-19 – пройти вакцинацию», – заключается в материале.

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