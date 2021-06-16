РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. Владельцам незаконно установленных гаражей на улице Краснознаменской в Щелкове необходимо в течение семи дней произвести их демонтаж, сообщается на сайте администрации городского округа.

Некапитальные сооружения расположены на земельном участке по адресу: ул. Краснознаменская, в районе дома №17, корпус 3.

В случае неисполнения данного требования в указанный срок администрацией Щелкова будут приняты установленные законом меры по принудительному сносу незаконных сооружений.

Справочную информацию можно получить в управлении по благоустройству администрации городского округа по адресу: г. Щелково, пл. Ленина, дом 2, кабинет 301 или по телефону: 8(496)561-11-53.