РИАМО - 16 июн. Обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых антиковидных ограничений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

«Прививка – дело добровольное и каждый решает сам. Но если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми – ты рискуешь сам и рискуешь заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком высока – и маски тут не помогут. Поэтому главный санитарный врач Московской области подписал сегодня постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг», – сказал Воробьев.

Он отметил, что руководителям предприятий сферы услуг необходимо организовать вакцинацию не менее 60% своих сотрудников.

«В этом обязательно поможет наш здрав и, если предприятие большое, организует выезд мобильного пункта. Перечень организаций, сотрудникам которых нужно сделать прививки, большой – от магазинов, ресторанов и салонов красоты – до общественного транспорта, банков и органов власти. Но критерий здесь один – личный контакт с клиентами», – пояснил губернатор.

Воробьев также добавил, что до 15 июля предприятиям и организациям нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг.

«Предполагаю, что это решение (об обязательной вакцинации работников сферы услуг - ред.) вызовет много споров. Но другого пути у нас нет – вирус непредсказуем и меняется. И без массовой вакцинации мы так и будем качаться на этих волнах и ждать новых запретов. Поэтому прошу отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку», – подчеркнул глава Подмосковья.

По словам Воробьева, после нескольких месяцев относительно нормальной жизни резко выросла заболеваемость коронавирусом, все больше людей оказываются на больничных койках. Власти вынуждены снова разворачивать ковидные госпитали и переводить систему здравоохранения на работу в усиленном режиме. Число вызовов скорой помощи уже превысило пиковые показатели прошлого года.

Воробьев подчеркнул, что сейчас чаще болеют молодые и активные люди в возрасте от 20 до 50 лет.

«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – заключил губернатор.

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