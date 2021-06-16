РИАМО - 16 июн. До 20 июля в Московской области продлили обязательный масочный режим, жители и гости региона должны носить маски или респираторы в общественных местах, следует из постановления губернатора Московской области.

Граждане должны соблюдать масочный режим на всех объектах розничной торговли, в аптеках, пассажирском транспорте, такси, железнодорожном транспорте и так далее.

Компании, учреждения и индивидуальные предприниматели, которые работают в регионе, обязаны запретить вход в свои помещения людям без масок или респираторов.

Также работодатели обязаны не допускать на рабочие места тех сотрудников, которые не соблюдают масочный режим.

Данные требования не применяются к тем гражданам, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, а также к тем, у кого есть лабораторное подтверждение о перенесенном заболевании.

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