РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. Тоннель в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи 15 июня затопило после ливня, для устранения подтопления сотрудники ДПС округа перекрыли движение и вызвали коммунальные службы, через некоторое время проезд был открыт, сообщили «РИАМО в Балашихе» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В городском округе из-за ливневого дождя во время сильной грозы затопило многие дороги, в том числе в зоне сильного затопления оказался Кучинский тоннель. Движение в обе стороны было перекрыто. На место сразу выехали сотрудники ДПС Балашихи.

«Сотрудники дорожно-постовой службы Балашихи оперативно вызвали сотрудников Балашихинского водоканала для ликвидации подтопления, которые, в свою очередь, откачали воду при помощи спецтехники. Затем сотрудники ДПС продолжили патрулирование территории до устранения всех последствий и восстановления движения транспортных средств», – сообщили в отделе.

Через некоторое время проезд был открыт и осуществлялся в штатном режиме.