РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В администрацию городского округа Люберцы поступило порядка 150 обращений от жителей по содержанию железнодорожной инфраструктуры в минувшем году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2020 году в администрацию городского округа Люберцы поступило около 150 обращений от жителей по вопросам содержания объектов железнодорожной инфраструктуры, за 5 месяцев текущего года поступило менее 50 обращений. Сотрудники администрации в 2021 году фиксируют выявленные нарушения по содержанию железнодорожной инфраструктуры в СКПДИ. В настоящее время на территории городского округа выявлено более 100 нарушений. Все они переданы в работу структурам компании РЖД», - уточнил Ружицкий.

Он подчеркнул, что со стороны муниципалитета оказывается помощь в содержании территории ОАО «РЖД» по очистке полосы отвода и уборке крупногабаритного мусора.

На территории городского округа действует одна пассажирская станция - Люберцы-1 - и восемь пассажирских платформ со средним пассажиропотоком более 30 тыс. человек в сутки. Наибольший пассажиропоток наблюдается на станции Люберцы-1, он составляет более 16 тыс. пассажиров в сутки.