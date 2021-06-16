РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. В среду глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий проинспектировал ход ремонтных работ в подъездах жилых домов в поселке Томилино, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В округе в плановом режиме продолжается ремонт подъездов жилых домов в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня вместе с жителями проверяем ход работ в доме №32 в мкр. Птицефабрика. В подъездах производятся ремонт лестничных клеток, замена осветительных приборов, почтовых ящиков и информационных стендов, штукатурка и окраска стен, ремонт и восстановление плиточного покрытия тамбура и первых этажей. Нареканий по поводу ремонта у жильцов нет», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в этом году будет отремонтировано не менее 230 подъездов. В реализации программы ремонта задействованы пять управляющих компаний: АО «ЛГЖТ», ООО «Содействие», ООО «УК МУЖЭП», ООО «ЖЭУ СЕРВИС» и ООО «УК СКУ».

На сегодня отремонтировано 47 подъездов многоквартирных жилых домов.