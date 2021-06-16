РИАМО - 16 июн. Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться драматически, в больницах находятся более 12 тыс. человек в разной степени тяжести, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек. <…> Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида», — написал Собянин в своем блоге.
По его словам, когда человек заболевает, то он «сожалеет, что не вакцинировался, но уже поздно».
«Прививаться или нет, дело каждого. <…> Это личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса», — отметил градоначальник.
Он подчеркнул, что если человек работает в организации, которая обслуживает людей в условиях пандемии, то «личное дело» перестает быть таковым.
«Нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация», — отметил Собянин.
У горожан есть полный доступ к одной из лучших и надежных вакцин, ей уже привились свыше 1,8 млн москвичей.
В столице в кратчайшие сроки нужно провести массовую вакцинацию и остановить гибель тысяч людей. Решение «непростое, но необходимое и ответственное», заключил Собянин.
Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 1 253 894 случая Covid-19. В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 5782 новых случая заражения.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60% работающих в сфере услуг. Постановление касается сотрудников сферы торговли, транспорта, общепита, медицины, досуга, ЖКХ, энергетики, а также культурных учреждений.
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