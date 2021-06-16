РИАМО - 16 июн. На следующей неделе в Московском регионе прогнозируется очень жаркая погода, 22 июня температура может подняться до плюс 34 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.
В начале следующей недели ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть слабый.
В ночные часы температура будет от плюс 13 по плюс 22 градусов.
Также синоптики спрогнозировали «великую сушь» в Москве до середины следующей недели.
Кроме того, засуха в почве продолжит усиливаться, что существенно повысит опасность возникновения природных пожаров.
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