РИАМО - 16 июн. На следующей неделе в Московском регионе прогнозируется очень жаркая погода, 22 июня температура может подняться до плюс 34 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В начале следующей недели ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть слабый.

В ночные часы температура будет от плюс 13 по плюс 22 градусов.

Также синоптики спрогнозировали «великую сушь» в Москве до середины следующей недели.

Кроме того, засуха в почве продолжит усиливаться, что существенно повысит опасность возникновения природных пожаров.