РИАМО - 16 июн. Неизвестный по телефону позвонил в одну из московских клиник и, представившись гендиректором, попросил подготовить для него 140 тыс. рублей, которые забрал курьер, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Деньги были похищены.

Инцидент произошел 4 июня, заявление о нем подали 15 июня. Звонок от мошенника поступил в коммерческую клинику, которая находится на улице Большой Серпуховской.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 159 УК РФ «Мошенничество».