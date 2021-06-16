РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. С 21 по 25 июня в общественной приемной партии «Единая Россия» в Подольске проведут неделю приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующее распоряжение издало управление по работе с обращениями граждан ЦИК партии.

25 июня в местной общественной приемной партии пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, инициатором которого является Ассоциация юристов России. Тематический прием граждан в соответствии с графиком проведут депутаты Мособлдумы, совета депутатов городского округа, члены партийного актива местного отделения партии, координаторы партийных проектов «Старший брат» и «Детский спорт».

К участию в приеме также привлекут специалистов органов власти, экспертов профильных ведомств. В том числе МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», управления по делам несовершеннолетних, комитета по образованию, комитета по физической культуре и спорту, комитета по культуре и туризму, Подольского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области.

Справки предоставляются по телефонам: 8(496)763-48-30; 8(496)769-06-90.