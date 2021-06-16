РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В ряде микрорайонов подмосковного Подольска по 30 июня из-за ремонтных работ проведут отключения электроэнергии, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с работами по реконструкции линий электропередачи в период по 30 июня будет производиться отключение электроэнергии в микрорайоне Заречный и на улице Школьной в микрорайоне Климовск.

Электроэнергии не будет с 10:00 до 16:00. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.