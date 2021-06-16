РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Горячее водоснабжение домов в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют восстановить в среду, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

В редакцию «РИАМО в Красногорске» обратился житель дома №4 на Павшинском бульваре. Мужчина сообщил, что в соответствии с графиком плановое отключение ГВС должно было завершиться еще 15 июня, однако до сих пор горячей воды нет. Такая же ситуация в ряде соседних домов.

«Руководство ООО «Тепловодоснабжение» сообщило нам о технических неполадках, возникших при запуске котельной. Их планируется устранить сегодня, после чего подача ГВС возобновится», - говорится в сообщении.