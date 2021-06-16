РИАМО - 16 июн. В Подмосковье обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других, соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

В документе уточняется, что на протяжении последних 4 недель в Подмосковье отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю госпитализировано 5,8 тыс. человек, что на 20% выше показателя за предшествующую неделю. Основная масса заболевших - трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, при этом растет заболеваемость среди лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом.

Из-за угрозы распространения коронавируса в обязательном порядке необходимо пройти профилактическую вакцинацию работникам, занятым в сферах торговли, услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики.

Кроме того, прививки должны сделать работники музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат и лагерей, развлекательных центров.

Также требование об обязательной вакцинации распространяется на таксистов, сотрудников центров госуслуг, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, оказывающих услуги почтовой связи, на занятых в проведении досуговых, развлекательных, рекламных, массовых спортивных мероприятий.

Кроме того, сделать прививку от Covid-19 должны государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти Московской области и подведомственных организаций.

Установлено, что введение первого компонента вакцины от коронавируса или однокомпонентного препарата необходимо провести до 15 июля, второго компонента - до 15 августа. Требование об обязательной вакцинации не распространяется на тех, кто имеет противопоказания.

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