РИАМО - 16 июн. Москва создаст информационную систему для контроля за вакцинацией от коронавирусной инфекции до 1 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации», — написал Собянин в своем блоге.

До 1 июля будет создана необходимая информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Москве.

Как уточняется в указе мэра, департамент здравоохранения Москвы должен определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах и прививочных пунктах, а также дополнительно привлекаемых медработниках для выполнения постановления.

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