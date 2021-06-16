РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. До 1 января 2023 года в городском округе Люберцы в рамках президентской программы догазифицируют 19 населенных пунктов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы до 1 января 2023 года планируется провести социальную газификацию 19 населенных пунктов. С лета текущего года администрация муниципалитета совместно с АО «Мособлгаз» проведет встречи с жителями для разъяснения порядка догазификации и сбора заявок о намерении заключить договор о бесплатном подключении на границе земельного участка», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что также у жителей есть возможность подать заявку в любом клиентском офисе АО «Мособлгаз», в том числе в электронном виде на адрес почты: Sg@mosoblgaz.ru. Для получения подробной информации можно обращаться по телефонам горячей линии АО «Мособлгаз»: 8(800)200-24-09 и 8(800)100-75-75.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что благодаря этой программе дополнительно порядка 300 тыс. жителей региона смогут получить услугу по газификации. Единственное условие для участия в программе социальной газификации – постройка на участке должна быть официально зарегистрирована.