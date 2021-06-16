РИАМО - 16 июн. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
По ее словам, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в городе оценивается как неблагополучная. Часто болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.
Главный санврач постановила обеспечить обязательную вакцинацию тех, кто работает в сфере услуг.
Это сотрудники сферы торговли, транспорта, общепита, медицины, досуга, ЖКХ, энергетики, а также культурных учреждений, включая театры, кинотеатры и концертные залы.
Согласно постановлению, в срок до 15 июля 2021 года необходимо организовать проведение вакцинации первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 августа — вторым компонентом — не менее 60% от общей численности сотрудников.
В столице с начала июня наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки в Москве подтвердили 5782 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 253 894 случая заболевания.
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