РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. На Гаражном проезде в Подольске построят новую трансформаторную подстанцию для более чем 100 садоводческих участков, сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Строительство нового энергообъекта в рамках инвестиционной программы ведет Подольское производственное отделение Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго». КТП мощностью 400 кВА расположена в Подольске на Гаражном проезде.

Подстанция после ввода в эксплуатацию позволит обеспечить надежным и качественным электроснабжением более 100 садоводческих участков СНТ №4 ПЭМЗ и СНТ №8 ПМЗ.