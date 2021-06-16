РИАМО - 16 июн. За минувшие сутки в Москве подтвердили 5782 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 253 894 случая заболевания, сообщает оперштаб столицы.

Из-за роста числа случаев коронавируса в Москве ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня, также колледжи и часть вузов перешли на дистанционную сдачу сессии. ЕГЭ проводится в очном формате по запланированному графику.

Среди привившихся первым компонентом вакцины с 14 июня по 11 июля в столице разыграют пять машин Renault Logan. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и пунктах вакцинации, находящихся в ТЦ, парках и так далее.

За сутки в РФ зафиксировано 13 397 новых случаев коронавируса, из них 14,3% пациентов не имели клинических проявлений инфекции. Также за последние сутки скончались 396 пациентов, полностью выздоровели 10 256 человек.

Всего в стране с начала пандемии было выявлено 5 249 990 случаев Covid-19, умерли 127 576 человек, выздоровели 4 828 500 пациентов.

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