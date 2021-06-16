РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Волонтеры провели развлекательный квест «Маленький принц» для воспитанников летнего лагеря в Подольске, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Методист молодежного центра «Максимум» Милена Рязанцева совместно с волонтерами 15 июня провела развлекательный квест для воспитанников летнего лагеря на базе школы №3.

Ребята смогли окунуться в мир произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», помочь найти предметы героям книги и пройти различные испытания.