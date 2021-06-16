РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. Балашихинский «Водоканал» в среду проводит промывку сетей водоснабжения в микрорайоне Ольгино, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 до окончания работ проводится плановая промывка водопроводных сетей по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Ольгино.

Работы проведут в жилых домах частного сектора на улицах Третья, Четвертая, Пятая, Шестая, а также в жилых домах на улицах: Главная, 15; Керамическая, 15, 17, 19, 21, 22, 24 и 26; Заводская, 14, 29, 31, 33, 41А и 43.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.