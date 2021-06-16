РИАМО - 16 июн. В столице на базе 3 московских поликлиник организовали КТ-центры для диагностики коронавирусной инфекции, теперь пациентов с Covid-19 или подозрением на заболевание принимают 30 КТ-центров, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще 3 КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22», – сказала Ракова.

Она добавила, что в настоящее время в мегаполисе действует 30 таких центров. Они помогают охватить всех москвичей, которые столкнулись с недугом, а также разгрузить стационары.

Ракова отметила, что здания поликлиник, где работают КТ-центры, закрыты для планового посещения. Это временная мера нужна для того, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность пациентов и медперсонала.

По словам вице-мэра, КТ-исследование при Covid-19 помогает выявить осложнения на ранних этапах заболевания и заняться их лечением. Кроме консультации врача-терапевта и КТ, в центрах проводятся анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ. Здесь же выдают лекарства для лечения коронавируса. Они достаются заболевшим бесплатно.

В настоящее время в столице для диагностики коронавирусной инфекции используются технологии искусственного интеллекта. Так, при загрузке КТ на рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние дни количество заразившихся коронавирусной инфекцией в городе выросло на 80%. Показатель госпитализации увеличился на 70%. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими.

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