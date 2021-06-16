РИАМО - 16 июн. Москвичка хотела купить щенка породы бигль, продавец прислал ей ссылку на якобы безопасную сделку, после введения данных карты с нее были похищены 62 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Женщина в марте нашла информацию о продаже щенка за 15 тыс. рублей на сайте бесплатных объявлений. Продавец отправил на ее телефон ссылку на безопасную сделку. После заполнения электронной формы с ее счета списали необходимую сумму.

Как специалисты установили в июне, в тот же день неизвестный похитил находившиеся на счете деньги.

Сумма материального ущерба составила 62 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».