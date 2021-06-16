РИАМО - 16 июн. Немецкие марки Mercedes-Benz, BMW и Audi составили тройку лидеров среди машин, которые чаще всего эвакуировали на спецстоянки в столице в текущем году, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

5610 автомобилей марки Mercedes-Benz оказались на штрафстоянка с начала года, BMW — 5023 автомобилей, Audi — 3011, Lexus — 1430, Land Rover — 1333.

При этом некоторые водители забирали свою машину по несколько раз. Один Land Rover эвакуировали 9 раз с начала года, Jaguar — 5 раз, в один BMW — 4 раза.

Московских водителей предупреждают, что цена автомобиля не освобождает от соблюдения правил парковки в городе. Узнать, куда эвакуировали транспортное средство, можно с помощью приложения «Парковки Москвы».