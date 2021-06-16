РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Детский сад на 250 мест планируют построить в поселке Новый подмосковного Красногорска в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для организации проведения конкурсных процедур по проектированию дошкольного образовательного учреждения на 250 мест. Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2024 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый объект образования будет соответствовать всем стандартам современных детских садов. В нем предусмотрены кабинеты для групповых занятий, удобные и комфортные спальные комнаты, актовый и физкультурный залы. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, теневые навесы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.