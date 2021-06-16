РИАМО - 16 июн. ООО «Строительство овощеводческих тепличных комплексов в агросфере» нарушило условия исполнения контракта на поставку дезинфекционных средств ФКУ ЖКУ УФСИН России по Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного управления ФАС России.

Из-за нарушений учреждение расторгло контракт с компанией в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального УФАС России фирма не предоставила документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Строительство овощеводческих тепличных комплексов в агросфере» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.