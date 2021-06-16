РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. В Балашихе пропала 54-летняя Людмила Коровина, ее разыскивают с 6 июня, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропала 54-летняя Людмила Владимировна Коровина (Павлова), микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. Она 6 июня вышла из дома и не вернулась.

Рост женщины 175 см, она худощавого телосложения, волосы светлые, глаза карие. Была одета в белую шерстяную кофту с капюшоном, синие штаны с красными лампасами, коричневые сапоги.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.