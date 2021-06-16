РИАМО - 16 июн. Ворону, которая застряла в ветках на дереве и пробыла там более суток, спасли в центре Москвы, сообщили РИАМО в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о вороне, запутавшейся в ветках, поступило 15 июня от очевидцев в службу экстренного вызова 112. Птица попала в западню во дворе дома №9 по 1-му Смоленскому переулку.

На место прибыли спасатели АСО №1 Пожарно-спасательного центра Москвы, которые разложили трехколенную лестницу и сняли птицу с дерева.

После спасения вороны ее передали орнитологам.