РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Пять выпускниц школ подмосковного Красногорска получили 100 баллов на госэкзамене по химии и литературе, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Стали известны первые результаты ЕГЭ. Сразу пять красногорских школьниц получили высший балл», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Стобалльницей по химии стала выпускница Нахабинской гимназии №4 Варвара Ледова. Высший балл по литературе получили Ксения Черная из лицея №4, Людмила Марченкова из гимназии №6, Сабина Тишкевич из Опалиховской школы и Полина Никанова из частной школы «Светлые горы».

«Поздравляю выпускниц, их педагогов и родителей! Ждем следующих результатов, всем ребятам желаю успехов», – добавил Спасский.

Он напомнил, что в этом году мультистобалльники Подмосковья получат премию в размере 100 тыс. рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, – 150 тыс. рублей.