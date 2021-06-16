РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Люберецкая ГИБДД напоминает водителям о возможности применения аудио- и видеозаписи при общении с инспекторами ДПС, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Управление транспортным средством всегда сопряжено с риском и может привести к неприятным последствиям. Занос автомобиля, пьяный водитель или появление пешехода на проезжей части в неустановленном месте могут стать причиной аварии. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения приобрести аудио- и видеоустройства (фотоаппарат, видеокамера, mp3-плеер, диктофон или сотовый телефон, видеорегистратор с функцией аудиозаписи).

Кроме того, записывающие устройства помогут доказать свою правоту в ДТП при разборе спорных ситуаций, узнать виновника аварии в момент отсутствия водителя, разыскать водителя, скрывшегося с места ДТП.

Согласно действующему законодательству, сотрудники ГИБДД при общении с участниками дорожного движения также могут использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру. Запись общения полицейского и водителя поможет дать объективную оценку действий обеих сторон при возникновении спорных ситуаций, а также остановит автоинспектора и водителя от совершения преступлений коррупционной направленности.

Госавтоинспекция напоминает о том, что дача взятки должностному лицу регламентируется статьей 291 УК РФ и входит в категорию тяжких преступлений. Максимальное наказание за дачу взятки - лишение свободы на срок до 2 лет, в значительном размере - до 5 лет, в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору - от 7 до 12 лет, в особо крупном размере - от 8 до 15 лет.