РИАМО - 16 июн. В Москве насчитывается 84 именные библиотеки, все их представили в новом разделе на портале «Онлайн.Библиогород», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пользователи портала могут узнать дату создания каждой именной библиотеки и биографии известных людей, чьи имена носят читальни. Кроме того, в новом разделе есть ссылки на сайты библиотек, их контакты, афиша мероприятий.

На портале «Онлайн.Библиогород» можно принимать участие в виртуальных мастер-классах, смотреть лекции, концерты, а также бесплатно читать произведения.