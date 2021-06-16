РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Жителей подмосковного Подольска предупредили о необходимости ношения масок при нахождении в общественных местах, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Постановлением губернатора Московской области «О введении режима повышенной готовности» установлено, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы.

Жителей округа предупреждают о необходимости соблюдения методических рекомендаций главного государственного санитарного врача РФ и положений постановления губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области».

Горожан просят надевать и использовать маски и респираторы при нахождении вне дома, беречь себя, своих близких и окружающих людей.

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