РИАМО - 16 июн. В 80 почтовых офисах столицы появились специальные индукционные системы «Исток А2», они помогают людям с нарушениями слуха получать почтовые услуги, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Система передает гражданам аудиоинформацию в общественных местах с повышенным уровнем шума. Она самостоятельно удаляет помехи из речи оператора и преобразовывает ее в электромагнитный сигнал, которые передается на слуховой аппарат. После персональное устройство превращает сигнал в слова, которые слабослышащий может разобрать. Установка помогает передавать данные на расстояние до 20 м.

«Мы стремимся создать среду равных возможностей и сделать наши отделения максимально удобными для всех категорий граждан. На сегодняшний день больше половины от всех отделений в рамках проекта «Доступная среда» уже отремонтированы – это 274 московских почтовых офиса», – сказал директор макрорегиона Москва АО «Почта России» Дмитрий Адушев.

Он добавил, что в данных офисах находятся пандусы, кнопки вызова персонала, а также специальные подъемники. Согласно планам, в текущем году доступными станут еще 14 почтовых отделений.

«Почта России» разработала программу доступной среды для клиентов в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ.

Так, почтовые отделения оборудованы удобными входными пандусами. Они рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения. Помимо прочего, отделения оснащены надписями крупным шрифтом для слабовидящих. Таким образом, если клиент попросит, операторы продублируют для него визуальную и звуковую информацию.

В настоящее время граждане с ограниченными возможностями также могут получить необходимые почтовые услуги на дому или дистанционно.