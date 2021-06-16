РИАМО - 16 июн. Хорошевская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту хлопка газа в нежилом помещении на северо-западе Москвы, в результате ЧП пострадали 2 рабочих, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 15 июня на складе во 2-м Силикатном проезде рабочие замеряли давление в кислородном баллоне, при прикручивании манометра случился хлопок газа. В результате один человек получил ушиб руки, у второго травма головы. Последнего доставили в медучреждение.

Прокуратура направила материалы завершенной по данному факту проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Ход и результаты данной проверки были поставлены межрайонной прокуратурой на контроль.