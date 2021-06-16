РИАМО - 16 июн. От дома в Николоямском переулке в Москве неизвестные украли дорогую иномарку, возбуждено уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Заявление о краже машины Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска поступило от пенсионера. Материальный ущерб составил 5 млн рублей.

Полицейские установили, что кража произошла с 08:00 9 июня по 13:00 15 июня.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».