РИАМО - 16 июн. Московские предприниматели до 1 июля могут подать заявки на участие в программе льготного кредитования бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Благодаря программе на 6 п. п. может быть снижена ставка по кредиту, взятому до 15 апреля 2020 года. С 15 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года можно оформить новый кредит по ставке от 3% до 7%. Оформлением льготных кредитов занимаются 14 банков-партнеров.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, за время действия программы ею воспользовались свыше 16 тыс. предпринимателей. Им выдали кредиты на сумму более 124,4 млрд рублей.

Программой льготного кредитования могут воспользоваться предприниматели, чей бизнес зарегистрирован в столице. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование текущей деятельности предприятия.

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