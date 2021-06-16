РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. В Щелкове 17 июня с 9:00 до 15:00 будут проводиться ремонтные работы на сетях водоснабжения и ВЗУ №1, в связи с этим на нескольких улицах в микрорайоне Чкаловский отключат холодную воду, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача холодной воды будет прекращена по следующим улицам: Институтская, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27б, 28, 28А, 28Б, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 39; Гагарина, 1А, ДК, 15, 17; Супруна, 2, 2А, 2Б; Циолковского, 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 7; Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Рудакова, 14, 14А; Лесная, 2, 4, 6, 8, 10; Радиоцентра-5, 9А; Щелковское шоссе, 34 км, с. 2, с. 3, с. 4, с. 7, с. 9, с. 11.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.