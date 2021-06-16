РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Волонтеры подмосковного Подольска передали продукты питания онкобольным жителям округа, сообщается в группе «#ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».

Руководители волонтерского движения «ДоброМир» и благотворительного фонда «Поколение 2012» 15 июня реализовали адресную помощь подопечным движения.

Целью данного выезда являлась передача онкобольным горожанам продуктов питания, собранных в результате ранее проведенной акции «Мы - вместе» в ТЦ «Остров сокровищ».