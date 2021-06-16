РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июн. Активисты обнаружили еще одну мозаику в здании бывшего техникума в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры Андрей Чермошенцев.

Активисты под руководством Андрея Чермошенцева создают реестр мозаик Королева, в который уже включены все известные городские мозаики.

«Еще одна мозаика нашлась совершенно случайно. Она расположена в бывшем 89-м техникуме, здание которого относится к ансамблю Болшевской трудовой коммуны. В период коммунаров в нем находилось общежитие, в народе носящее название «Чикаго», - сказал Чермошенцев.

Мозаика располагается во всю стену лестничного пролета, основным сюжетом изображения являются наука и техника. Мозаика наполовину закрашена граффити, но сюжет на ней рассмотреть можно. Само здание после пожара 2016 года находится в разрушенном состоянии.

По художественному исполнению, материалу и технике это панно аналогичное тем, что нашли в зданиях гимназии №18, ФОК «Орбита» (спортзал НПО ИТ), а также в одном из помещений на улице Пионерской. Датируют эту мозаику примерно началом 1990-х годов.