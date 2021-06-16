РИАМО - 16 июн. Уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, который совершил смертельный наезд на 10-летнюю девочку в Химках, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел вечером 15 июня на ул. 9 Мая. Водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка погибла на месте от полученных травм.

«В отношении водителя автобуса 1975 года рождения, совершившего наезд на 10-летнюю девочку в г. Химки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В настоящий момент мужчина задержан, с ним работают следователи.