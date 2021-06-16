РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В Домодедовской стоматологии завершили ремонт еще одного ортодонтического кабинета, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В ходе ремонта произвели замену стоматологической установки и медицинской мебели, выполнили облицовку стен и заменили напольное покрытие. Первых пациентов обновленный кабинет встретит уже на этой неделе.

В целях более комфортного и качественного обслуживания пациентов администрацией ГАУЗ МО «ДГСП» запланирован ремонт еще нескольких объектов для приема детей и взрослых.

Стоматологическая поликлиника расположена по адресу: г. Домодедово, Каширское шоссе, 36А. Записаться на прием можно по телефонам: +7(496)792-90-00 и +7(496)792-90-02.