РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Будущим водителям в подмосковном Красногорске напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп – гаджет!» сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели профилактические беседы по правилам дорожного движения с курсантами автошкол городского округа.

Автоинспекторы с помощью тематических листовок напомнили курсантам автошкол о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима.