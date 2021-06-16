РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 мест в северной части ЖК «Столичный» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство объекта велось с конца 2018 года. Территория четырехэтажного здания школы занимает 1,9 га. Здесь также есть стадион, зона для прогулок, спортивная и игровая площадки.

Школа рассчитана на 900 учащихся. При наполняемости классов по 25 человек в школе будет сформировано 12 классов начальной школы, 20 классов основной школы, 4 класса старшей школы.

В здании оборудованы два спортивных зала для занятий физкультурой, волейболом, баскетболом, гимнастикой и другими активностями, а также открытая спортивная площадка с футбольным полем и беговыми дорожками. Для культурно-массовых мероприятий - актовый зал со сценой на 359 мест.

В школе будет собственная библиотека, в которую войдут: ресурсный центр, открытый фонд хранения, закрытый фонд хранения, читальный зал, методический кабинет. Кабинеты химии, физики, биологии будут оснащены лаборантскими комнатами. В школе будут работать медпункт, столовая и обеденный зал на 468 посадочных мест.

Застройщиком объекта выступила компания «Главстрой-Регионы». Индивидуальный проект школы разработан архитекторами Проектного института №2 (входит в состав «Главстрой-Регионы»).