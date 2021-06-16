РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Пробка протяженностью почти 9 км образовалась во среду утром на Новорижском шоссе при выезде из подмосковного Красногорска, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

При движении в сторону Москвы затор начинается в районе деревни Михалково. Красным на карте обозначен участок до дилерского центра Audi протяженностью 8,8 км. От пересечения с МКАД движение практически останавливается, здесь дорога обозначена бордовым. По данным сервиса, на ситуацию влияют дорожные работы.

Участки с затрудненным движением наблюдаются и на Ильинском шоссе – в районе ЖК «Горки-6», музея-усадьбы «Архангельское».

Пробка около 1,5 км образовалась на Волоколамском шоссе в районе Павшинской поймы при движении в сторону МКАД.