РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В Домодедове задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

Заявление о краже в полицию поступило от 20-летнего местного жителя. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину. Подозреваемый, проезжая в такси мимо заявителя, попросил телефон для уточнения места нахождения и, не собираясь возвращать его, скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.