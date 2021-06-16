РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июн. В Больнице подмосковного Королева развернули 40 дополнительных коек для инфекционных больных, сообщил «РИАМО в Королеве» главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

В Подмосковье растет статистика заболеваемости коронавирусом. В связи с этим губернатор региона ввел ряд ограничений.

По словам медиков, еще в апреле началась третья волна коронавируса, а сейчас она практически на пике. Жители Королева сообщают о том, что заметили большое количество машин скорой помощи в больнице.

«Мы на этой неделе развернули 40 коек, из них 30 инфекционных и 10 реанимационных. Отделение будет работать на пациентов всего региона. Скорая помощь работает по системе маршрутизации Минздрава Московской области», - сказал Шпилянский.

Основную часть пациентов составляют жители Королева. Всего в отделении планируется развернуть 80 коек.

Медики призывают жителей вакцинироваться, это самый эффективный способ защитить себя и своих близких.

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