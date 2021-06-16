РИАМО - 16 июн. В Московском зоопарке появились новые питомцы – зебры Лейла и Миа, они приехали в столицу из чешского города Брно, сообщает пресс-служба зоосада.

Первое время зебры находились на карантине. Ветеринары провели осмотр животных и собрали все необходимые анализы, а зебры постепенно адаптировались к новым условиям.

На карантине новые питомцы могли только визуально контактировать с другими обитателями зоопарка. Поэтому сначала Лейла и Миа могли привыкать к своим соседям – зебре Дэборе и жирафу Липе – без возможности прямого контакта.

Как отметили сотрудники зоопарка, было видно, что жираф для новых зебр – незнакомое животное, они сразу обратили на него внимание.

Лейле скоро будет 4 года, а Мие пока только 2. Новые питомцы абсолютно здоровы. Также сотрудники зоопарка отметили, что у животных разные характеры: Миа более любопытная и контактная, а Лейла предпочитает держаться на расстоянии.

На сегодняшний день новенькие зебры вышли на африканскую поляну вместе с Дэборой и Липой. Пока новички держатся рядом друг с другом, но зоологи отмечают, что со временем их поведение поменяется.