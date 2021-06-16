РИАМО - 16 июн. Работы по устройству пролетных строений путепровода через Кантемировскую улицу начались на восьмом участке Юго-Восточной хорды в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На участке ЮВХ от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД завершено устройство свайного основания путепровода через улицу Кантемировскую, начались работы по устройству пролетных строений», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего на восьмом участке Юго-Восточной хорды возводятся 4 путепровода, общая строительная готовность объекта составляет 41%.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, продолжается возведение пролетного строения путепровода на подходе к тоннелю под путями Павелецкого направления МЖД, готовность объекта оценивается в 65%. На стройплощадке путепровода вдоль Кавказского бульвара завершается освобождение территории и переустройство инженерных сетей.

«В рамках строительства путепровода через Котляковский ручей в районе улицы Бехтерева идет установка опор и подпорных стен. Также на этом участке трассы строятся 4 подземных пешеходных перехода. На финальном этапе отделка перехода в районе улицы Бехтерева, на остальных 3 завершается вынос инженерных коммуникаций», – отметил Кравцов.

Запуск движения по Юго-Восточной хорде значительно улучшит транспортное обслуживание жителей 22 столичных районов с населением более 2 млн человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что улучшение транспортной ситуации остается одним из приоритетных направлений развития столицы. В Москве планируют ежегодно строить около 100 км дорог, также в городе появится система хордовых магистралей. К 2025 году москвичи будут тратить на дорогах в 1,5 раза меньше времени.

«Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого – человек. Каждый житель Москвы», – отмечал Собянин.