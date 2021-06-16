РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Реконструкцию автомобильной дороги, соединяющей Красногорск с деревней Сабурово, планируют начать в нынешнем году, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский доложил о переменах в Красногорске губернатору Московской области Андрею Воробьеву на оперативном совещании 15 июня.

«Заменим дорожное покрытие на 56 участках, приступим к реконструкции автодороги Волоколамское шоссе – Сабурово», – написал глава округа в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в нынешнем году в Красногорске отремонтируют 33 школы, три из них капитально, и 25 детских садов. Приведут в порядок 236 подъездов, заменят 110 лифтов.

Завершат благоустройство набережной в Павшинской пойме, построят 5 больших губернаторских детских площадок, комплексно благоустроят 32 двора.

«Работаем над концепциями благоустройства новых общественных пространств по запросам жителей. Реализовать задуманное нам позволяет стабильная диверсифицированная экономика, обеспечение комфортных условий для бизнеса – один из наших приоритетов», – заключил Спасский.